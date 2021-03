Ζαλγκίρις: Ο Ρούμπιτ θετικός στον Covid - 19

Η ομάδα του Κάουνας ανακοίνωσε πως ο Όγκουστιν Ρούμπιτ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Η Ζαλγκίρις υποβλήθηκε σε τεστ όπως ορίζει το πρωτόκολλο της Euroleague και αναγνωρίστηκε ως «θύμα» της πανδημίας.

Για αυτό το λόγο η αυριανή αναμέτρηση της Ζαλγκίρις με την Πριενάι για το πρωτάθλημα αναβλήθηκε.

A positive case of COVID-19 has been detected in Zalgiris. While the rest of the team will be additionally tested, it is already clear that Sunday's game against @bcprienai will be postponed.

Read more: https://t.co/7FUZOwWBSa pic.twitter.com/oeSLCTqg9B

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) March 27, 2021