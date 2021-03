Η 30ή αγωνιστική της EuroLeague θα είναι ξεχωριστή. Οι παίκτες, με την αρωγή της Ένωσης Παικτών, θα επιχειρήσουν για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν να μιλήσουν για τον ρατσισμό. Οι παίκτες των 18 ομάδων της διοργάνωσης θα φορέσουν και πάλι μπλουζάκια με μηνύματα κατά του ρατσισμού. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και τον Οκτώβριο.

Αυτά μπορούν να υπάρχουν τόσο στις φόρμες προθέρμανσης, όσο και στις φανέλες των αθλητών, με το επώνυμό τους να αντικαθίσταται από μηνύματα εναντίον του ρατσισμού.

«Αγώνας κατά το ρατσισμού. Αγώνας κατά των διακρίσεων. Αγώνα κατά της ανισότητας. Αγώνας κατά της μισαλλοδοξίας», είναι το σχετικό σλόγκαν της καμπάνιας με τίτλο «Όχι στον δικό μας κόσμο».

.@EuroLeague players call for racial tolerance as we continue our fight for equality and against discrimination #NotinOurWorld pic.twitter.com/xII4qgXsy6

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 15, 2021