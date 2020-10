Euroleague: Μήνυμα κατά του ρατσισμού στις φανέλες των παικτών

Όχι στον κόσμο μας! Η Euroleague είναι ξεκάθαρη και δεν πρόκειται να δείξει ελαστικότητα στον ρατσισμό, στην ανισότητα και στη μισαλλοδοξία.

Οι παίκτες της θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν το δικό τους μήνυμα κατά του ρατσισμού, στο πλαίσιο της καμπάνιας Not in our world.

Αυτό θα γίνει στην 3η και στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ήδη οι αθλητές της Euroleague έχουν μηνύματα κατά του ρατσισμού στις φόρμες που φορούν για την προθέρμανση.

Ωστόσο, στις αναμετρήσεις της «διαβολοβδομάδας» θα έχουν την ευκαιρία, όπως έγινε και στο ΝΒΑ μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, να αλλάξουν το όνομα στις φανέλες τους.

Ανάμεσα στις επιλογές τους βρίσκονται οι λέξεις Unity (ενότητα), End Discrimination (σταματήστε τις διακρίσεις), End Racism (τελειώστε τον ρατσισμό), Respect All (σεβασμό προς όλους), Humanity (ανθρωπότητα), End Human Trafficking (σταματήστε το εμπόδιο ανθρώπων), Peace (ειρήνη), Enough (αρκετά), I Can't Breathe (δεν μπορώ να αναπνεύσω) και We Are One (είμαστε ένα).