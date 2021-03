Η επιστροφή του Καλάθη στο ΟΑΚΑ (vids)

Ο πρώην αρχηγός των «πρασίνων» θα κληθεί να αντιμετωπίσει την πάλαι ποτέ ομάδα του και δη τον σύλλογο τον οποίο υπηρέτησε για οκτώ σερί χρόνια.

Το gazzetta.gr βρίσκεται στο ΟΑΚΑ και μεταφέρει τις πρώτες... αμήχανες στιγμές του Νικ Καλάθη στο παρκέ. Μόνο που αυτή τη φορά έπρεπε να πάει στην... αντίπερα όχθη.

Δείτε τα σχετικά βίντεο του Gazzetta.gr.

Και το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ

Good to see you Nick

.@Nick_Calathes15#paobc @FCBbasket #panathinaikosbcopap #WeTheGreens #UnitedWeStand #panathinaikos #EuroLeague #paofcb pic.twitter.com/RJTd5Hzzvd

— Panathinaikos BC (@paobcgr) March 2, 2021