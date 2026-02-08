Παναθηναϊκός - Καρδίτσα: Δεν μπόρεσαν να σκοράρουν οι «πράσινοι» μετά από έξι επιθετικά ριμπάουντ!
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Καρδίτσα στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου σημειώθηκε ένα απίστευτο στιγμιότυπο με πρωταγωνιστές τους παίκτες των «πρασίνων».
Πιο συγκεκριμένα έπειτα από άστοχο λέι απ του Μήτογλου, το σύνολο του Έργκιν Άταμαν πήρε έξι επιθετικά ριμπάουντ, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Έκανε ρεκόρ με 40 ασίστ!
Αξίζει να σημειωθεί πώς όλα τα σουτ έγιναν κάτω από τη ρακέτα, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν την κακή αμυντική λειτουργία της θεσσαλικής ομάδας.
Δείτε τη φάση:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.