Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να σκοράρει μετά από έξι συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ, αστοχώντας σε σουτ κάτω από τη ρακέτα!

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Καρδίτσα στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου σημειώθηκε ένα απίστευτο στιγμιότυπο με πρωταγωνιστές τους παίκτες των «πρασίνων».

Πιο συγκεκριμένα έπειτα από άστοχο λέι απ του Μήτογλου, το σύνολο του Έργκιν Άταμαν πήρε έξι επιθετικά ριμπάουντ, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει.

Αξίζει να σημειωθεί πώς όλα τα σουτ έγιναν κάτω από τη ρακέτα, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν την κακή αμυντική λειτουργία της θεσσαλικής ομάδας.