Ο Παναθηναϊκός συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων στο ελληνικό πρωτάθλημα, επικρατώντας του Παναθλητικού με 88-63 για την 18η αγωνιστική της Α1 γυναικών.

Μετά την ήττα από τη Μερσίν για το Eurocup Women, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του Παναθλητικού στον «Τάφο του Ινδού» με 88-63.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετρώντας έξι συνεχόμενες νίκες και παρέμεινε στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα πίσω από τον Αθηναϊκό, έχοντας 15 νίκες και μία ήττα.

Η Σεντόνα Πρινς ήταν η πολυτιμότερη της αναμέτρηση, τελειώνοντας το ματς με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ άξια συμπαραστάτρια ήταν η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου που σκόραρε 16.

Επόμενη αγωνιστική για τις «πράσινες» η ρεβάνς με τη Μερσίν (12/02, 18:00).

Παναθηναϊκός-Παναθλητικός 88-63

Διαιτητές: Λιότσιος-Κοϊμτζόγλου-Τσουρή

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Οκοσούν 4, Φιτζέραλντ 13(1), Σταμολάμπρου 16(1), Κωτούλα 4, Μπράουν 12, Κουμαντσιώτου 1, Γαλανόπουλος 4, Σπανού 4, Πολυμένη 2, Κριμίλη 5(1), Χατζηγιακουμή 6(2), Πρινς 17.

Παναθλητικός (Καμπούρης): Άνταμς 23(5), Μάντζου, Βίγκα, Αυτζή 3, Παντώτη 2, Βασιλείου 2, Κάρτερ 11, Γκέλντοφ 4, Σύρπα 2, Λόβιλ 16(2).