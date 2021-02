Ολυμπιακός: Γενέθλια στο παρκέ για Τζένκινς (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ έσβησε τα κεράκια της τούρτας λίγο πριν από την προπόνηση του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να στέλνει τις δικές της ευχές:

Ο Τσαρλς Τζένκινς έγινε 32 χρονών και η διοίκηση έγραψε στα social media: «Ας ανάψουμε τα κεριά και ας γιορτάσουμε αυτήν την ξεχωριστή μέρα της ζωής σου. Χρόνια πολλά».

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Let’s light the candles and celebrate this special day of your life. Happy birthday @thejenkinsguy22 !!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/0vZhpuP973

