Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί στην Τουρκία με την Εφές (18/2, 19:30) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Οι διοργανωτές στάθηκαν στη μεγάλη εμφάνιση του Σείν Λάρκιν και την 40άρα στην τελευταία επίσκεψη των Πειραιωτών στην Τουρκία.

Δείτε το show του.

The last time Olympiacos visited @AnadoluEfesSK...@ShaneLarkin_3 scored 40+ points for the second time pic.twitter.com/kFs9RN0Zp0

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 16, 2021