Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (19/12) εντός έδρας αναμέτρησης των Πειραιωτών με τη γαλλική ομάδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η ομάδα του καλούνται να... συνέλθουν από την εντός έδρας ήττα της Τρίτης (16/12) από τη Βαλένθια (92-99) και να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις και τις νίκες.

Απόψε (19/12) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν, με απόλυτο στόχο την 9η νίκη στη φετινή Euroleague, έπειτα από 17 αγωνιστικές (σσ έχει ένα ματς λιγότερο).

Το τζάμπολ θα γίνει στις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.