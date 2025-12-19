Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η ομάδα του καλούνται να... συνέλθουν από την εντός έδρας ήττα της Τρίτης (16/12) από τη Βαλένθια (92-99) και να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις και τις νίκες.
Απόψε (19/12) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν, με απόλυτο στόχο την 9η νίκη στη φετινή Euroleague, έπειτα από 17 αγωνιστικές (σσ έχει ένα ματς λιγότερο).
Το τζάμπολ θα γίνει στις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.
