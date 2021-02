«Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας παίρνει τον Λούντμπεργκ» (pic)

Όπως ανέφερε ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Δανός γκαρντ έχει συμφωνήσει με τη ρωσική ομάδα προκειμένου να μετακομίσει στην ΤΣΣΚΑ.

Μάλιστα εξηγεί ότι η μεταγραφή θα γίνει άμεσα και μόλις ολοκληρωθεί το Κύπελλο Πολωνίας. Η ΤΣΣΚΑ θα πληρώσει στη Ζιέλονα Γκόρα buyout προκειμένου να τον κάνει δικό της.

Ο Λούντμπεργκ είχε ακουστεί και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ωστόσο ήταν πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση.

CSKA Moscow strengthening their backcourt. They're signing Gabriel Lundberg from Enea Zastal Zielona Gora, sources tell me and @MosesB1 . Lundberg is expected to join CSKA after the Polish Cup. Zielona Gora will get a buyout.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) February 11, 2021