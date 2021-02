ΤΣΣΚΑ: Ανακοίνωσε Μάικλ Έρικ (pic)

Ο τραυματισμός του Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στη ftontline της ΤΣΣΚΑ.

Η ομάδα του Ιτούδη κινήθηκε γρήγορα και ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάικλ Έρικ, προσπαθώντας έτσι να... κλείσει την τρύπα.

Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν για να βοηθήσει τη ρακέτα του ρωσικού συλλόγου.

Michael Eric to help CSKA!

Our club has agreed on the terms of transfer of center @MEasy_50 (32 years old, 210 cm) from the @TurkTelekom_SK. The contract with the Nigerian basketball player is signed until the end of the season.#CSKAbasket pic.twitter.com/sbKMhUhcNf

— CSKA Moscow (@cskabasket) February 10, 2021