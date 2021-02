ΤΣΣΚΑ: Tραυματισμός για Σενγκέλια, δεν παίζει με Βαλένθια (pic)

Μεγάλη απώλεια για την ΤΣΣΚΑ ενόψει του ματς με τη Βαλένθια (04/02).

Η ομάδα του Ιτούδη δεν θα έχει στη διάθεση της τον Τόρνικε Σενγκέλια, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο και δεν ταξίδεψε για την Ισπανία.

Οι Ρώσοι θα στερηθούν και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφού ο Σέρβος θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα.

Ο Γεωργιανός τραυματίστηκε στο ματς κόντρα στη Ζιελόνα Γκόρα και τώρα η ΤΣΣΚΑ δεν θα έχει τους 2 βασικούς τους ψηλούς κόντρα στη Βαλένθια.

Toko Shengelia to miss several games

Our team forward @TokoShengelia23 suffered a knee injury in the last quarter of the game against @basket_zg and did not fly with the team to Valencia.

The timing of his return to the court will be adjusted based on the results of the tests. pic.twitter.com/V7voduSb3n

— CSKA Moscow (@cskabasket) February 3, 2021