Αφιέρωμα στον Ντατόμε έκανε η Euroleague, με τον Ιταλό να δείχνει τη δίψα του και για άλλους τίτλους.

Ο Τζίτζι ανέφερε πως γέμισε τίτλους στην Φενέρ και το ίδιο επιδιώκει να κάνει στην Αρμάνι.

Δείτε το video της Euroleague

It's a good feeling to be back inthe aim now for @GigiDatome is to deliver a title for @OlimpiaMI1936 pic.twitter.com/TaQKNRyE2G

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 3, 2021