Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας υποδέχεται την Μπάγερν στην Megasport Arena και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ευστόχησε σε τρίποντο στο 8:06, κάνοντας το 21-16 για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και σκοράροντας μόλις για δεύτερη φορά στην καριέρα του πίσω από τα 6μ.75!

Πριν από το αποψινό ματς, ο Σέρβος σέντερ μετρούσε 183 συμμετοχές σε οκτώ σεζόν στην EuroLeague, έχοντας 1/3 τρίποντα. Το προηγούμενο τρίποντό του σημειώθηκε τη σεζόν 2018-19, στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπάγερν στο Μόναχο.

The other? Against the same opposition for @olympiacosbc three seasons ago...

Get you a big-man who can do it all pic.twitter.com/uumi1CV8FW

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 29, 2021