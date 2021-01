Ζάλγκιρις: Ανανέωσε το συμβόλαιο του Λοβέρν έως το 2023! (pic)

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Γάλλου σέντερ ενεργοποίησαν άμεσα την λιθουανική ομάδα και προχώρησαν στην ανανέωση του συμβολαίου του μεσούσης της σεζόν!

Κάτι που σημαίνει ότι ο Λοβέρν θα παραμείνει κάτοικος του Κάουνας, τουλάχιστον, έως το καλοκαίρι του 2023!

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 21 ματς της EuroLeague και έχει κατά μέσο όρο 11,6 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ, ενώ σουτάρει με 61% στα δίποντα και 69% στις βολές!

Building the blocks for the future! Zalgiris has agreed to a contract extension with starting center @1JOLOLO, that will keep him in Kaunas until 2023.

Read more https://t.co/bhhFOAmhP8 pic.twitter.com/1P9FT45Ald

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 28, 2021