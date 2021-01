Όλα τα... είχε η Χίμκι, αυτό της έλειπε.

Ο Μπράιαντ Ντάντστον σε μια στιγμή μπασκετικής παραφροσύνης ευστόχησε σε buzzer beater τρίποντο.

Θαύμα να βάζει τρίποντο ο ψηλός της Εφές.

.@Bryant_Dunston showing his range knocking it down before the buzzer

Cool as you like#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/UDIizJ9uBE

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 14, 2021