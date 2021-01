Ο Οθέλο Χάντερ πέρασε τα τεστ της τελευταίας στιγμής και τέθηκε στη διάθεση του Γιάννη Σφαιρόπουλου για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός σέντερ είχε τραυματιστεί στο μάτι του, στην αναμέτρηση της Μακάμπι με τη Ζενίτ και δεν έχει αγωνιστεί από τις 29 Δεκεμβρίου.

Othello Hunter will be available for Maccabi Tel Aviv tonight vs Olympiacos after passing a physical.

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) January 12, 2021