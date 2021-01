«Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει άμεσα τον Κάτας» (pic)

Συγκεκριμένα η «Walla» ανέφερε ότι οι «πράσινοι» έχουν τον Ισραηλινό τεχνικό και πάλαι ποτέ παίκτη της ομάδας ως πρώτο υποψήφιο για τον πάγκο της ομάδας.

Επιπλέον εξηγεί ότι η περίπτωσή του είναι πολύ δύσκολη από τη στιγμή που δεσμεύεται με συμβόλαιο και ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία με την Χάποελ Ιερουσαλήμ προκειμένου να αποδεσμευτεί.

Παρόλα αυτά υπογραμμίζει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να υπογράψει άμεσα στον Όντεντ Κάτας, κάτι που σημαίνει ότι οι εξελίξεις αναμένεται να είναι άμεσες!

BREAKING



Oded Kattash is currently the frontrunner for Panathinaikos!



PAO will try to lure its former star and bring him immediately. If both sides reach an agreement, they will need to get Hapoel Jersalem's approval for releasing him https://t.co/2cdNXJVY8b

— Arale Weisberg (@Aralos10) January 6, 2021