Μετά την θητεία του στη Φενέρμπαχτσε, ο Γάλλος πλέι μέικερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Βαρκελώνη και θα τεθεί και πάλι υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Όπως είναι γνωστό ο «Σάρας» είχε παίκτη τον Βέστερμαν στην Ζάλγκιρις Κάουνας και μάλιστα σε δύο διαφορετικές περιόδους. Ο 28χρονος πόιντ γκαρντ έχει 139 ματς στην EuroLeague μετρώντας 6,6 πόντους κατά μέσο όρο με 39% στα τρίποντα.

Να σημειωθεί ότι ο Βέστερμαν είχε βρεθεί και πάλι κοντά στην Μπαρτσελόνα το 2014 ωστόσο δεν είχε προχωρήσει η μεταγραφή. Κάτι που έγινε επτά χρόνια αργότερα.

Léo Westermann (@westermann_leo) signs for Barça until 2022



The Club and the French player have reached an agreement until June 30, 2022: https://t.co/mEpdqZ8JWX



#ForçaBarça! pic.twitter.com/wMy3FEDAR7

— Barça Basket (@FCBbasket) January 6, 2021