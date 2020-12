Παναθηναϊκός: Όσα κάνει φέτος ο Νέντοβιτς (vid)

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς πραγματοποιεί σπουδαία σεζόν φέτος.

Ο Σέρβος προσφέρει στον Παναθηναϊκό 16.6 πόντους me 39.6% στα τρίποντα, 1.9 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 1.7 λάθη.

Η Euroleague δημιούργησε ένα μικρό βίντεο με τις καλύτερες μέχρι τώρα, στιγμές του από τη φετινή διοργάνωση.

Δείτε το βίντεο...

.@nedovic1624 has been putting in performances recently for @paobcgr

Check out his BEST moments from his first season in Athens pic.twitter.com/dmH7Nw9JRx

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 26, 2020