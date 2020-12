Ο Τσέχος σέντερ έκανε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό, βοηθώντας τη Φενέρ να φτάσει σε μια νίκη-ανάσα.

Ο Βέσελι είχε 17 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ συγκέντρωσε 29 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Δείτε τον

At

17pts I 29PIR@JanVesely24 dominated for @FBBasketbol in an important win! pic.twitter.com/R7JKLLx0A3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 24, 2020