Ο Ερτέλ συναντήθηκε με την ΤΣΣΚΑ στην Γαλλία! (pic)

Ο Ερτέλ έχει περάσει μια πολύ περίεργη ημέρα και ένα ακόμα πιο περίεργο βράδυ. Η Μπαρτσελόνα τον άφησε στην Κωνσταντινούπολη να επιστρέψει μόνος του, με την είδηση να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και την κριτική να είναι μεγάλη.

Η ισπανική ομάδα έδωσε τις εξηγήσεις της και φαίνεται ότι το περιστατικό δεν τελειώνει εδώ, με τις δύο πλευρές να έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Πάντως, ο Ερτέλ επιστρέφει στην Βαρκελώνη και στην Λυών συναντήθηκε με την ΤΣΣΚΑ.

Εκεί, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον πρόεδρο της ομάδας, Βατούτιν, τον Χίλιαρντ και τον Μάικ Τζέιμς, με τον Αμερικανό γκαρντ να έχει ήδη πάρει το μέρος του παίκτη ξεκάθαρα.

Thomas Heurtel found a new team pretty fast!

IT’S A JOKE. He’s travelling back to Barca through Lyon and guess who he met there. Mike James, Darrun Hilliard and @cskabasket president Andrey Vatutin. pic.twitter.com/r21jOYaYWJ

— Artem Komarov (@art_basket) December 23, 2020