Μάικ Τζέιμς υπέρ Ερτέλ: «Είναι ντροπή για την Μπαρτσελόνα» (pic)

Απίστευτο και όμως... μπασκετικό. Η Μπαρτσελόνα άφησε τον Ερτέλ στην Τουρκία και δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή της επιστροφής στην Βαρκελώνη επειδή... μιλούσε με τη Ρεάλ Μαδρίτης και όχι με τη Φενέρμπαχτσε!

Όπως ήταν αναμενόμενο η εν λόγω απόφαση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με την Ένωση Παικτών Ισπανίας να κάνει λόγο για «έλλειψη ανθρωπιάς».

Φυσικά το θέμα δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος ανέφερε αρχικά στο twitter: «Πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί δεν τον άφησαν να μπει στο αεροπλάνο. Πάντα πίστευα ότι η Μπαρτσελόνα είναι από τα χρυσά στάνταρ της EuroLeague, αλλά αν αυτό που είδαμε είναι αυτό που πραγματικά ισχύει, τότε είναι ντροπή».

Και συνέχισε: «Δεν σε θέλουμε στην ομάδα και θέλουμε να αποχωρήσεις αλλά μόνο για εκεί που θα σου πούμε εμείς. Δεν έχουμε δικτατορία... Δεν με αφήνεις να φύγω και θα αποφασίσω εγώ για την οικογένειά σου».

I really wonder how they didn’t let him on the plane. I’ve always looked at Barca as one of the gold standards of euroleague but if this is what it seems/sounds like that’s a shame for real.

We don’t want u at this club and we want you to leave but u can’t only go to a place we say..... this isn’t a dictatorship. U don’t want me let me go and I’ll decide what’s best for my family.

— Mike James (@TheNatural_05) December 22, 2020