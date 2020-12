Ράις για Ερτέλ: «Ελπίζω να πάει στην Ρεάλ, εγώ θα πήγαινα αν είχα την ευκαιρία!» (pic)

Άνω-κάτω έγινε το ευρωπαϊκό μπάσκετ με την απόφαση της Μπαρτσελόνα να... παρατήσει τον Τομά Ερτέλ στην Κωνσταντινούπολη.

Πρώτα η Ένωση Παικτών Ισπανίας πήρε το μέρος του Γάλλου γκαρντ, στη συνέχεια τον υπερασπίστηκε ο Μάικ Τζέιμς ενώ σειρά πήρε ο Ταϊρίς Ράις, ο οποίος έχει και έναν λόγο παραπάνω να μιλήσει από τη στιγμή που έχει φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και με την οποία δεν... διατηρεί και τις καλύτερες δυνατές σχέσεις.

«Δεν τον αφήσατε να μπει στο αεροπλάνο; Του λέτε ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του; Έχει οικογένεια! Ελπίζω να πάει στη Ρεάλ εάν αποτελεί μία από τις επιλογές του. Γιατί ο Θεός γνωρίζει ότι αν είχα εγώ αυτή την επιλογή θα είχα πάει!» ανέφερε στο twitter.

Didn’t let him board the plane? You telling him that he can’t go home? Man got family and everything. Wow. I hope he does go to Real if that’s an option. Cuz Lord knows if I had the chance, I would have went.

