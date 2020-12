Νέο «πετσόκομμα» του Τζέιμς στην Μπαρτσελόνα: «Με άφησαν να μπω στο αεροπλάνο της ομάδας» (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας αφού είπε ότι ήταν «ντροπιαστικό» αυτό που έκανε η Μπαρτσελόνα εξηγώντας ότι η ανακοίνωση που ακολούθησε ήταν απλά και μόνο για να «καλύψουν τον κ...ο τους» θέλησε να ειρωνευτεί τους «μπλαουγκράνα» λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την επιστροφή της ομάδας από τη Λιόν.

«Παρεμπιπτόντως αυτή τη στιγμή 'τουιτάρω' από το πούλμαν της ομάδας. Με άφησαν να μπω στο αεροπλάνο. Σε ευχαριστώ ΤΣΣΚΑ» ήταν η νέα του ανάρτηση στο twitter.

By the way I’m tweeting from my team bus i was allowed to get on to go to the team plane.

Thanks @cskabasket

— Mike James (@TheNatural_05) December 23, 2020