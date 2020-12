Μάικ Τζέιμς για Μπαρτσελόνα: «Προσπαθούν να καλύψουν τον κ...ο τους!» (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αφού χαρακτήρισε «ντροπή» αυτό που έκανε η Μπαρτσελόνα, δεν τον «άγγιξε» καθόλου η θέση των «μπλαουγκράνα» και φρόντισε να περάσει και πάλι στην επίθεση!

«Η ανακοίνωση δεν αλλάζει καθόλου τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τα πράγματα. Δεν μου έδωσε κάποια νέα πληροφορία και απλά έβγαλαν αυτήν την ανακοίνωση μόνο και μόνο για να καλύψουν τον κ...ο τους! Είναι (ο Ερτέλ) ακόμα στην ομάδα σας αλλά δεν μπορεί να ταξιδέψει μαζί σας. Σκ...α, είναι για γέλια και ντροπιαστικά πράγματα» ήταν η νέα του ανάρτηση στο twitter.

The press release didn’t change my views at all. It didn’t tell me any new information and it just seemed like they released something to try and cover their ass. He still on your team but he can’t travel with you..... shit is laughable and embarrassing

