Ο Γκρεγκ Μονρό μπορεί να έχει 10.3 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην φετινή Euroleague, αλλά είναι κι η χαρά των αντίπαλων σέντερ.

Η Χίμκι έχει απογοητευτεί από την αγωνιστική του προσφορά και την γενικότερη νοοτροπία του με αποτέλεσμα να υπάρχουν φήμες για διακοπή συμβολαίου.

Greg Monroe’s experience with Khimki Moscow may come to an end, I am told.

The big man penned a deal for over a million per season with the Russian powerhouse

— Emiliano Carchia (@Carchia) December 22, 2020