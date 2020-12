Ο παίκτης των Καταλανών θα θυμάται το ματς κόντρα στη Μακάμπι.

Παρόλο που η ομάδα του ηττήθηκε, εκείνος έφτασε τους 2.000 πόντους στη Euroleague.

Δείτε το video

2000 #EuroLeague points UP for @chiggins11

The two-time champ is enjoying himself this season! pic.twitter.com/SGDS2kmMKw

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2020