Κλάιμπερν: Έτσι «καθάρισε» την Αναντολού Εφές (vid)

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν ασταμάτητος στην επίθεση για λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ, αφού η Εφές δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να περιορίσει την δράση του.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 22:17 και σε αυτό το διάστημα πρόλαβε να πετύχει 22 πόντους έχοντας 4/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/5 βολές, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

Απολαύστε τον!

A team-high 22pts! @Da_Thrill21 for CSKA Basketball as they scored 100points past Anadolu Efes Istanbul pic.twitter.com/zQjye2eJuN

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 16, 2020