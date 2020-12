Ο Μάικ Τζέιμς βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση εδώ και 20 μέρες.

Στην αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την Αναντολού Εφές σκόραρε με απίθανο τρόπο λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο.

Ο Μάικ Τζέιμς σκόραρε ανάμεσα τρεις αμυντικούς με σπάσιμο της μέσης!!

Δείτε το καλάθι...

In between two defenders, @TheNatural_05 still makes the shot #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/O14KAiWAyh

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 15, 2020