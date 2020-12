EuroLeague: «Διαβολοβδομάδα» made in Spain!

Η ύστατη «διαβολοβδομάδα» του 2020 στη EuroLeague. Για τον σωστό αποχαιρετισμό του πιο περίεργου έτους στη σύγχρονη ιστορία του αθλητισμού.

Μία σεζόν με δύο αναμενόμενες ομάδες στην κορυφή της βαθμολογίας (Μπαρτσελόνα, ΤΣΣΚΑ). Και άλλες τρεις στην πρώτη εξάδα που κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι εκεί (Μπάγερν, Βαλένθια, Ζενίτ). Και όμως επιμένουν. Παθιασμένα. Επίμονα. Και μας κάνουν να χαμογελάμε για όσα (μπασκετικά) θα ακολουθήσουν.

Οι δύο ελληνικές ομάδες είναι για μία ακόμη εβδομάδα σε διαφορετικούς... πόλους. Ο Ολυμπιακός πασχίζει να παραμείνει στην οκτάδα και ο Παναθηναϊκός να μην γίνει μόνιμος κάτοικος της τελευταίας τετράδας της κατάταξης.

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (15/12, 19:00)

Με 20.6 πόντους ο Μάικ Τζέιμς είναι ο πρώτος σκόρερ της φετινής EuroLeague.

Ο Κρις Σίνγκλετον θα φτάσει στα 200 κλεψίματα, μόλις κάνει άλλα 7.

Ο Μπράιαντ Ντάνστον (που συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την Εφές) είναι ο κορυφαίος μπλοκέρ της EuroLeague με 254 κοψίματα. Ο αμέσως προηγούμενος – εν ενεργεία - που τον απειλεί είναι ο Κάιλ Χάινς με 239. Αμφότεροι έχουν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η Εφές χρειάζεται ακόμη 100 πόντους για να φτάσει τους 35.000 στην ιστορία της.

@Bryant_Dunston is inevitable! 200 #EuroLeague games played for the @anadoluefessk big man and he isn't showing any signs of slowing down pic.twitter.com/CYKdu7b3gR — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 13, 2020

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (15/12, 19:45)

Ο Νάντο Ντε Κολό θέλει 4 ασίστ, προκειμένου να συμπληρώσει 700 ασίστ στην καριέρα του στη EuroLeague.

Παράλληλα, ο Γάλλος γκαρντ αν σημειώσει δύο ακόμη βολές (έχει 35 συνεχόμενες) θα συμπληρώσει 800 ελεύθερες βολές.

Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ κοντεύει να φτάσει στις 1.300 ασίστ. Χρειάζεται ακόμη 14 τελικές πάσες για να φτάσει σε αυτό το milestone.

O Τζίτζι Ντατόμε επιστρέφει στην Πόλη για να αντιμετωπίσει την ομάδα, με την οποία κατέκτησε τη μοναδική του κούπα της EuroLeague.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (15/12, 20:00)

Τα πάντα γύρω απ' τον Τζόρνταν Λόιντ: Είναι ο δεύτερος σκόρερ της EuroLeague (18.4 πόντους), 5ος στην αξιολόγηση (18.2) και 3ος στην ευστοχία στις ελεύθερες βολές (95.2%).

Στο παιχνίδι της περασμένης σεζόν, η Άλμπα έκανε 6 κοψίματα, αριθμός ρεκόρ για την γερμανική ομάδα.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (15/12, 20:00)

Αυτή η αναμέτρηση θα είναι η 498η για την Μπασκόνια. Στο δρόμο για τους 500 αγώνες είναι και ο Ολυμπιακός, με τον ίδιο αριθμό αγώνων.

Ο Παούλιους Γιανκόβιτς ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Δημήτρη Διαμαντίδη στη λίστα της αξιολόγησης. Ο άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε την καριέρα του με 3.806 πόντους, ενώ ο Λιθουανός έχει 3.800.

Πέντε ασίστ θέλει ο Λούκας Λεκαβίτσιους για να φτάσει στις 400.

Ο Ρόκας Γκιερντράιτις χρειάζεται 15 πόντους για να συμπληρώσει 500 πόντους στην καριέρα του.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (15/12, 21:00)

Έντεκα σερί ήττες μετράει ο Παναθηναϊκός από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι πέντε είναι για την κανονική περίοδο, οι άλλες για τα playoffs. Τελευταία επικράτηση των «πρασίνων» στις 17/4/2018, στον πρώτο αγώνα της σειράς των playoffs (95-67).

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου χρειάζεται 17 ριμπάουντ για να φτάσει στα 600, ενώ ο Νεμάνια Νέντοβιτς στην επόμενη εύστοχη βολή θα έχει συμπληρώσει 200 στη EuroLeague.

ΖΕΝΙΤ – ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (16/12, 18:00)

O Αλεξέι Σβεντ χρειάζεται 48 πόντους, για να ξεπεράσει δύο πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού στη λίστα των σκόρερ. Ο Ρώσος έχει 2.448 πόντους, ο Δημήτρης Διαμαντίδης 2.495 και ο Μάικ Μπατίστ 2.406.

Διπλό στόχο έχει ο Κέβιν Πάνγκος. Χρειάζεται 6 ασίστ για να φτάσει στις 500 και 13 τρίποντα για να συμπληρώσει 200 στη EuroLeague.

Τρία κλεψίματα χρειάζεται ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς για την πρώτη εκατοντάδα της καριέρας του.

Zenit Show wows Us with the new brand dance. It is a hot dam`! pic.twitter.com/yDEqCyzxjm — Basketball club Zenit (@zenitbasket) December 14, 2020

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΧΙΜΚΙ (16/12, 20:00)

Αήττητη είναι η Μπαρτσελόνα όταν υποδέχεται την Χίμκι. Ρεκόρ 4-0, με μέσο όρο διαφοράς στους 4 πόντους.

Ο Άνταμ Χάνγκα χρειάζεται μόλις ένα μπλοκ για να φτάσει στα 100.

Ο Νικ Καλαθης ζητάει ακόμη 7 τρίποντα. Με αυτά θα συμπληρώσει 200 στη EuroLeague. Μέχρι στιγμής μετράει 193/686 (28.1%).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ (16/12, 21:30)

Δώδεκα ασίστ από το όριο των 1.000 βρίσκεται ο Κώστας Σλούκας. Έχει 988 σε 258 ματς. Θα γίνει μόλις ο 8ος παίκτης με τετραψήφιο αριθμό ασίστ.

Μία ήττα έχει υποστεί ο Ολυμπιακός από τη Βαλένθια σε σύνολο 10 αγώνων. Συνέβη στην πρώτη αναμέτρηση της ιστορίας τους, το 2003, με την ισπανική ομάδα να επικρατεί με 77-69 στο κλειστό του Κορυδαλλού. Από τότε ο Ολυμπιακός έχει 10 σερί νίκες!

Με τρία εύστοχα τρίποντα ο Βασίλης Σπανούλης θα φτάσει στα 500! Μέχρι στιγμής μετράει 497/1.541 (32.3%). Θα γίνει μόλις ο δεύτερος που το πετυχαίνει, μετά τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (16/12, 21:45)

Το απόλυτο σε τρεις αγώνες έχει η Μακάμπι όταν συναντάει τη Βιλερμπάν. Μόνο μία νίκη είναι εκτός έδρας, 85-80, το 2004.

Ο Ντέιβιντ Λάιτι θέλει 13 πόντους για να... πατήσει στους 500 καριέρας στη EuroLeague.

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν έφτασε στα 300 τρίποντα (300/792, 37.9%) και μαζί με τον Νάντο Ντε Κολό (302) κυνηγούν τον Αντώνη Φώτση (304, 19ος), τον Μπόμπι Ντίξον (305) και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (315).