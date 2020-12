H Ρεάλ νίκησε τη Ζενίτ για την 13η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ιδιαίτερο ματς για τον Πάμπλο Λάσο.

Ο έμπειρος κόουτς των Μαδριλένων με αυτή την επικράτησε, κατάφερε να φτάσει στις 200 νίκες του στη διοργάνωση.

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague

200 wins in the EuroLeague for @pablolaso pic.twitter.com/XrnGrridwk

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 12, 2020