Ο διάδρομος ήταν ανοικτός. Και ο Κάιλ Χάινς δεν θα μπορούσε να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ο Αμερικανός σέντερ πέτυχε ένα εντυπωσιακό «τόμαχοκ» κάρφωμα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Χίμκι και την Αρμάνι Μιλάνο.

Δείτε τη φάση.

Back in Moscow@SirHines goes in with the tomahawk at the RIM! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/HhPlcO5qbF

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 8, 2020