Ζαλγκίρις: Δύο μήνες off ο Βαστούρια (pic)

Ο γκαρντ των Λιθουανών τραυματίστηκε στο ματς κόντρα στη Ρίτας Βίλνιους και τα μαντάτα δεν είναι καλά.

Ο παίκτης της Ζαλγκίρις θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 2 μήνες, κάτι που κάνει δυσκολότερο το έργο του Σίλερ.

Φέτος ο Βαστούρια έχει 3.5 πόντους και 1.3 ριμπάουντ ανά 14.5 λεπτά συμμετοχής στη Euroleague.

Steve Vasturia is set to miss at least two months of action after his injury on Sunday.

