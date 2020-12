«Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για τον Γιόγκι Φέρελ» (pic)

Δεν έχει τελειώσει με τις μεταγραφικές υποθέσεις η Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με το Sportando, οι Καταλανοί ενδιαφέρονται για την απόκτηση του γκαρντ Γιόγκι Φέρελ.

Τη σεζόν που μας πέρασε, μέτρησε 4.4 πόντους και 1.4 ασίστ στους Κινγκς, ενώ τα καλύτερα χρόνια του τα πέρασε στους Μάβερικς. Έχει αγωνιστεί και στο Μπρούκλιν.

Barcelona is showing interest in Yogi Ferrell, a source told @chemadelucas and @Sportando.

Ferrell has played 249 games in the NBA with Nets, Mavs and Kings

— Emiliano Carchia (@Carchia) December 6, 2020