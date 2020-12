Ο Ισπανός γκαρντ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής στο «Mediolanum Forum» κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Εμιλιάνο Καρσία ανέφερε ότι ο Σέρχιο θα μείνει εκτός, γεγονός που βάζει «πονοκέφαλο» στον Ετόρε Μεσίνα ενόψει του αγώνα κόντρα στην ελληνική ομάδα.

Sergio Rodriguez will miss today’s game against Panathinaikos, I am told

