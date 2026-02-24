Καμπάνια μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών δέχθηκε ο Παναθηναϊκός με αποτέλεσμα το ματς των playoffs με τον Ολυμπιακό να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού θα στερηθεί την παρουσία φιλάθλων στο παιχνίδι για τα Playoffs απέναντι στον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» προηγούνται με 2-0 νίκες μετά το 2/2 στην κανονική περίοδο και χρειάζονται άλλες δύο προκειμένου να πάρουν το εισιτήριο για τους τελικούς.

Ο λόγος της τιμωρίας από την ΔΕΑΒ; Τα καπνογόνα που άναψαν οι φίλοι της ομάδας στο κλειστό των Άνω Λιοσίων και δη στο ματς με αντίπαλο την Νέα Ιωνία.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

2. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,

β) το Φύλλο αγώνα και την Έκθεση της Παρατηρήτριας της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι στις 18/02/2026, στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Ζωφριάς στα Άνω Λιόσια Αττικής, μετά τη λήξη του αγώνα ΕΣΚΔ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΙΩΝΙΑ» - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο, για την Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, φορώντας χειρουργικές μάσκες και ευρισκόμενοι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο της ομάδας τους, προέβησαν στην αφή και καύση δέκα έως δεκαπέντε καπνογόνων, τα οποία αφού έσβησαν τα απέρριψαν στα πόδια τους εντός της κερκίδας,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 8/2026 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας καλαθοσφαίρισης γυναικών του αθλητικού σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».