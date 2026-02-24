Παναθηναϊκός: Οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Κυπέλλου μέσα από τα... γυαλιά του Φαρίντ
Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κατακτώντας το τρόπαιο απέναντι στον Ολυμπιακό ύστερα από μια επιβλητική εμφάνιση.
Όπως ήταν λογικό και επόμενο ακολούθησαν οι πανηγυρισμοί, με τους παίκτες των «πρασίνων» να το χαίρονται σαν μικρά παιδιά.
Έχετε αναρωτηθεί πώς είναι να βρίσκεστε μέσα στην ομάδα και πώς να ζείτε τους πανηγυρισμούς; Ο Κένεθ Φαρίντ έχει τις... απαντήσεις.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε ένα βίντεο όπως ακριβώς έζησε ο Αμερικανός σέντερ τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν του τελικού.
Από τα συγχαρητήρια που έδωσε στον χαμογελαστό Άταμαν έως και το «we won» που τραγουδούσε στο βάθρο με τον Τι Τζέι Σορτς και τον Τσέντι Όσμαν.
Δείτε το σχετικό βίντεο
𝘾𝙀𝙇𝙀𝘽𝙍𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉𝙎 𝙏𝙃𝙍𝙊𝙐𝙂𝙃 𝙏𝙃𝙀 𝙀𝙔𝙀𝙎 𝙊𝙁 𝙆𝙀𝙉𝙉𝙀𝙏𝙃 𝙁𝘼𝙍𝙄𝙀𝘿 🏆👀— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 24, 2026
Ever wondered what it feels like to be in the heart of the championship huddle? 🤔@KennethFaried35 takes the lens and captures the pure, unseen energy of our Greek Cup Title! ☘️
From… pic.twitter.com/M2E1QyKmIE
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.