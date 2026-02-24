Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR «ανέβασε» ένα βίντεο από τους πανηγυρισμούς μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου μέσα από τα... μάτια του Κένεθ Φαρίντ!

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κατακτώντας το τρόπαιο απέναντι στον Ολυμπιακό ύστερα από μια επιβλητική εμφάνιση.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο ακολούθησαν οι πανηγυρισμοί, με τους παίκτες των «πρασίνων» να το χαίρονται σαν μικρά παιδιά.

Έχετε αναρωτηθεί πώς είναι να βρίσκεστε μέσα στην ομάδα και πώς να ζείτε τους πανηγυρισμούς; Ο Κένεθ Φαρίντ έχει τις... απαντήσεις.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε ένα βίντεο όπως ακριβώς έζησε ο Αμερικανός σέντερ τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν του τελικού.

Από τα συγχαρητήρια που έδωσε στον χαμογελαστό Άταμαν έως και το «we won» που τραγουδούσε στο βάθρο με τον Τι Τζέι Σορτς και τον Τσέντι Όσμαν.

Δείτε το σχετικό βίντεο