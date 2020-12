Ζενίτ: Χωρίς κόσμο κόντρα στην Φενέρ

Την τελευταία φορά που η Ζενίτ αγωνίστηκε στην έδρα της (ήττα από τη Χίμκι, 88-83, στις 17/11) είχε κόσμο στις εξέδρες του γηπέδου της. Για τελευταία φορά.

Τρία συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια (με ισάριθμες νίκες) μετά, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ θα ζήσει την άλλη πλευρά του νομίσματος.

Από τις 23 Νοεμβρίου και μετά, απαγορεύτηκε και στην Αγία Πετρούπολη η παρουσία φιλάθλων στα γήπεδο, μέχρι να υπάρξει νέα ενημέρωση.

The game between Zenit and Fenerbahce on December 3rd is going to take place behind closed doors.

— Artem Komarov (@art_basket) December 1, 2020