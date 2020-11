Νέντοβιτς: « Ωραίο μέρος να ανήκεις ο Παναθηναϊκός»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς έχει αναδειχθεί σε ηγέτη του φετινού Παναθηναϊκού. Όταν είναι αυτός καλά, είναι και οι «πράσινοι». Οι επιδόσεις του στο ματς με την Μπάγερν Μονάχου, υποχρέωσαν την Ένωση Παικτών της EuroLeague, να τον αναδείξει σε παίκτη της εβδομάδας.

Με τον ίδιο να μιλάει για τη φετινή σεζόν, τους στόχους του, αλλά και τη νέα του ομάδα.

Για τη νίκη με την Μπάγερν: «Αυτό σημαίνει πολλά γιατί είχαμε χάσει τέσσερα συνεχόμενα ματς. Δεν παίξαμε το δικό μας μπάσκετ, αυτό που μας κάνει να επιβιώσουμε σε μία δύσκολη λίγκα. Έπρεπε να.. ανέβουμε αμυντικά. Η Μπάγερν είναι μία καλή ομάδα σε καλή φόρμα, είναι υπέροχο να κερδίζουμε μία τέτοια ομάδα».

Για τον Παναθηναϊκό: «Είναι υπέροχο συναίσθημα να ανήκεις σε αυτή την ομάδα. Είναι έξι φορές κάτοχος της EuroLeague, αυτό τα λέει όλα. Η φανέλα είναι κάπως... βαριά, αλλά είναι χαρούμενος που είμαι μέρος της. Ειδικά σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου και ενώ πριν από 2 χρόνια είχα προβλήματα τραυματισμού. Είναι ένα ωραίο μέρος να ανήκεις».

Για τη φετινή σεζόν: «Κάθε χρόνο προσπαθώ να εξελίσσομαι ως παίκτης. Με την εμπειρία μου, γίνεται πιο εύκολο. Κάνω τη δουλειά μου, δουλεύω σκληρά και κάνω έξτρα δουλειά κάθε μέρα. Προσπαθώ να μένω υγιής, το οποίο είναι σημαντικό».

