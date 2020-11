ΤΣΣΚΑ - Ρεάλ: Απογειώθηκε ο Σενγκέλια (vid)

Ο Γεωργιανός μοιράζει θέαμα κόντρα στη Ρεάλ. Δείτε το εντυπωσιακό κάρφωμα του

.@TokoShengelia23 goes STRONG to the rim! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QeuERJHFew

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 26, 2020