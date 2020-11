Μακάμπι Τελ Αβίβ: Χωρίς Κάσπι και Κοέν με Μιλάνο

Ο Όμρι Κάσπι γύρισε στα παρκέ, μετά από ένα χρόνο απουσίας. Αλλά θα χρειαστεί να περιμένει λίγο περισσότερο για την επιστροφή του στη EuroLeague. O Κάσπι πήρε χρόνο συμμετοχής στη νίκη της Μακάμπι επί της Χαποέλ Χάιφα, αλλά θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο (26/11, 21:05).

Οι Ισραηλινοί θέλουν να προσέξουν για την επαναφορά του 32χρονου φόργουορντ και δεν σκοπεύουν να τον ζορίσουν, καθώς το διάστημα της απουσίας του είναι μεγάλο και μπορεί να κρύβει νέους τραυματισμούς.

Εκτός της αποστολής θα είναι και ο Σάντι Κοέν, ο οποίος είχε έντονο επεισόδιο με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Του επιβλήθηκε διήμερο τιμωρία, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τους Ιταλούς.

Omri Casspi will not play for Maccabi Tel Aviv against Milano in Euroleague play on Thursday. The team is taking it gradually with the 10 year NBA veteran as he returns from injury.

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) November 25, 2020