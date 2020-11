Προετοιμάζεται για τα επόμενα ματς της Αρμάνι ο Κέβιν Πάντερ.

Ο παίκτης των Ιταλών δουλεύει στην προπόνηση του floater με τη βοήθεια του ταμπλό, προσπαθώντας να τελειοποιήσει την κίνηση του.

Δείτε το video της Αρμάνι

Working on his floater.

Off the backboard.

KP!

#insieme@KPJunior_ pic.twitter.com/VNUWXUyLv2

November 24, 2020