«Παίρνει Άλεξ Πέρες η Φενέρ» (pic)

Συνεχίζει την ενίσχυση της η Φενέρ.

Σύμφωνα με το Sportando και το Basketfaul, οι Τούρκοι θα αποκτήσουν τον Άλεξ Πέρες, ο οποίος αγωνιζόταν στην Μπαχτσεσεχίρ.

Η ομάδα του Κοκόσκοφ θα πληρώσει το buy out και ο Aμερικανομεξικανός γκαρντ θα ενισχύσει την περιφερειακών γραμμή των Τούρκων.

Tη σεζόν που πέρασε είχε 7 ματς με τη Ζαλγκίρις στη Euroleague και 3.1 πόντους.

Alex Perez has played his final game with Bahcesehir today and now he will move to Fenerbahce who is going to pay a buyout to free him, I am told.@basketfaul first reported about the deal

— Emiliano Carchia (@Carchia) November 14, 2020