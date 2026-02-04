Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κλήθηκε να σχολιάσει τις διεργασίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη θέση της Φενέρμπαχτσε.

Η Φενέρμπαχτσε ήταν καταπληκτική για τρία δεκάλεπτα στο Palau Blaugrana, αλλά και αυτοκαταστροφική στο τέταρτο. Παρ’ όλα αυτά, πέρασε από τη Βαρκελώνη, καθώς επικράτησε της Μπαρτσελόνα και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη EuroLeague έπειτα από 26 αγωνιστικές.

Από την πλευρά του, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο η Φενέρμπαχτσε να υπογράψει επέκταση με τη EuroLeague και ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί στη συγκεκριμένη συζήτηση.

Παρ’ όλα αυτά, μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, πρόσθεσε πως θα ήταν έτοιμος να ταξιδέψει με την ομάδα ακόμη και στην Αυστραλία, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο!

«Δεν είναι στον τομέα μου. Ειλικρινά, ούτε καν ρωτάω γι’ αυτό. Ρωτάω το αφεντικό μου μόνο για θέματα μπάσκετ. Δεν με ενδιαφέρει. Θα δουλέψω όπου μου πουν. Μόλις ανανέωσα το συμβόλαιό μου. Αν μου πουν ότι θα παίξουμε στην Αυστραλία, θα πάω εκεί. Δεν είναι δική μου υπόθεση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σάρας.

Η Φενέρμπαχτσε φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης στη EuroLeague με ρεκόρ 18-7, ενώ εκκρεμεί η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Από την πλευρά του, ο Λιθουανός προπονητής επέκτεινε πρόσφατα τη συνεργασία του με το κλαμπ έως το 2029.