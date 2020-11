Τεόντοσιτς: Ασίστ και... touchdown από τον Σέρβο! (vid)

Στην αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια επί της Λοκομοτίβ Κουμπάν, ο Σέρβος πλέι μέικερ μοίρασε μία (ακόμα) εξαιρετική ασίστ.

Συγκεκριμένα είδε τον Τζούλιαν Γκαμπλ να παίρνει ρόλο... wide receiver και ως... quarterback επιπέδου Τομ Μπρέιντι, έδωσε ασίστ για touchdown κάρφωμα!

Μάλιστα αντέδρασε και ο συμπαίκτης του στην εθνική Σερβίας, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς ο οποίος στάθηκε στον σχολιαστή του αγώνα και στο γεγονός ότι δεν εντυπωσιάστηκε από αυτήν την πάσα!

.@MilosTeodosic4 passes are out of this world

Especially if @TheRealJG45 is at the other end to SLAM it!!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/otOY0qTI3d

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) November 11, 2020