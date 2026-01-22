Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά από τη δεύτερη μέρα της έβδομης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League, αλλά και το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής.

Αυτό περιμέναμε, αυτό συνέβη: θρίλερ! Η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, στις 22.00 της προσεχούς Τετάρτης θα καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές, καθώς οι βαθμολογικές αποστάσεις είναι ελάχιστες και οι διεκδικούμενες θέσεις πολλές, τόσο για μια θέση την πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους «16», όσο και για μια θέση στο γκρουπ 9-24 για μια θέση στα play offs της διοργάνωσης.

Δυο από τα σημερινά αποτελέσματα «πλήγωσαν» τον Ολυμπιακό, ο οποίος «έπεσε» από την 22η θέση (χθες), στην 24η (σήμερα). Η νίκη της Καραμπάγκ στις καθυστερήσεις με 3-2 επί της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης και ο θρίαμβος (με ανατροπή) της Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε στο «Μπέργκαμο» επί της Αταλάντα, επίσης με 3-2.

Κατά τα λοιπά, από τα σημερινά παιχνίδια ξεχώρισε η εκτός έδρας επικράτηση της Λίβερπουλ στη Μασσαλία, το πολύτιμο τρίποντο της Γιουβέντους επί της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη (έχασε πέναλτι στο 81') με 2-0 και η εκτός έδρας νίκη της πιεσμένης Μπαρτσελόνα επί της Σλάβια Πράγας (που είχε προηγηθεί) με 4-2, ενώ η Πάφος ηττήθηκε πολύ δύσκολα από την Τσέλσι στο Λονδίνο με 1-0.

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18

3. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

4. Λίβερπουλ (14-8) 15

5. Τότεναμ (15-7) 14

6. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13

7. Νιούκαστλ (16-6) 13

8. Σπόρτινγκ (14-9) 13

9. Τσέλσι (14-8) 13

10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13

11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13

13. Αταλάντα (9-9) 13

14. Ίντερ (13-7) 12

15. Γιουβέντους (14-10) 12

16. Ντόρτμουντ (19-15) 11

17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10

18. Καραμπάγκ (13-15) 10

19. Μαρσέιγ (11-11) 9

20. Λεβερκούζεν (10-14) 9

21. Μονακό (8-14) 9

22. Αϊντχόφεν (15-14) 8

23. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8

24. Ολυμπιακός (8-13) 8

25. Νάπολι (7-12) 8

26. Κοπεγχάγη (11-17) 8

27. Μπριζ (12-17) 7

28. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

29. Μπενφίκα (6-10) 6

30. Πάφος (4-10) 6

31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6

32. Άγιαξ (7-19) 6

33. Άιντραχτ (10-19) 4

34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ – Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0

Βιγιαρεάλ – Αγιαξ 1-2

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1

Ιντερ – Αρσεναλ 1-3

Ρεάλ – Μονακό 6-1

Σπόρτινγκ Λισσ. - Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μ. 1-1

Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρ. 3-2

Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3

Γιουβέντους - Μπενφίκα 2-0

Μαρσέιγ - Λίβερπουλ 0-3

Μπάγερν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 2-0

Νιουκάστλ - PSV Αϊντχόφεν 3-0

Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα 2-4

Τσέλσι - Πάφος 1-0

Η τελευταία αγωνιστική

Τετάρτη, 28 Ιανοαυρίου (22:00)

Άγιαξ – Ολυμπιακός

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ

Άρσεναλ – Καϊράτ

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ

Μονακό – Γιουβέντους

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Ντόρτμουντ – Ίντερ

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ

Νάπολι – Τσέλσι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα

Αϊντχόφεν – Μπάγερν

Πάφος – Σλάβια Πράγας

Παρί Σεν Ζερμέν - Νιούκαστλ