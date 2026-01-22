Δείτε ποιες ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League μετά το πέρας της έβδομης αγωνιστικής της league phase.

Η έβδομη αγωνιστική της league phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με την εικόνα για τα νοκ άουτ να είναι πια ακόμα πιο ξεκάθαρη, μία στροφή πριν το φινάλε. Συγκεκριμένα, 15 από τις 24 ομάδες είναι ήδη γνωστές, με τις εννέα τελευταίες θέσεις, μία εκ των οποίων διεκδικεί ο Ολυμπιακός, να κλείνουν σε επτά βράδια.

Μετά τους έντεκα που είχαν ξεμπερδέψει από το πρώτο σκέλος της αγωνιστικής, άλλες τέσσερις τσέκαραν το εισιτήριο, καθώς Νιούκαστλ, Γιουβέντους, Μπαρτσελόνα και Τσέλσι πήραν ό,τι χρειάζονταν.

Οι 15 ομάδες που έχουν προκριθεί

Άρσεναλ

Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης

Λίβερπουλ

Τότεναμ

Παρί Σεν Ζερμέν

Νιούκαστλ

Τσέλσι

Μπαρτσελόνα

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μάντσεστερ Σίτι

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Ίντερ

Γιουβέντους

Σημειώνεται πως Κανονιέρηδες και Βαυαροί είναι οι μόνοι που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην οκτάδα και μαζί στη φάση των «16», με τα άλλα έξι εισιτήρια να σφραγίζουν την επόμενη εβδομάδα.