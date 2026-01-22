Champions League: Οι 15 ομάδες που έχουν προκριθεί στα νοκ άουτ

Γιάννης Πολιάς
bayern

bet365

Δείτε ποιες ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League μετά το πέρας της έβδομης αγωνιστικής της league phase.

Η έβδομη αγωνιστική της league phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με την εικόνα για τα νοκ άουτ να είναι πια ακόμα πιο ξεκάθαρη, μία στροφή πριν το φινάλε. Συγκεκριμένα, 15 από τις 24 ομάδες είναι ήδη γνωστές, με τις εννέα τελευταίες θέσεις, μία εκ των οποίων διεκδικεί ο Ολυμπιακός, να κλείνουν σε επτά βράδια.

Μετά τους έντεκα που είχαν ξεμπερδέψει από το πρώτο σκέλος της αγωνιστικής, άλλες τέσσερις τσέκαραν το εισιτήριο, καθώς Νιούκαστλ, Γιουβέντους, Μπαρτσελόνα και Τσέλσι πήραν ό,τι χρειάζονταν.

Οι 15 ομάδες που έχουν προκριθεί

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards
  • Άρσεναλ
  • Μπάγερν Μονάχου
  • Ρεάλ Μαδρίτης
  • Λίβερπουλ
  • Τότεναμ
  • Παρί Σεν Ζερμέν
  • Νιούκαστλ
  • Τσέλσι
  • Μπαρτσελόνα
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας
  • Μάντσεστερ Σίτι
  • Ατλέτικο Μαδρίτης
  • Αταλάντα
  • Ίντερ
  • Γιουβέντους

Σημειώνεται πως Κανονιέρηδες και Βαυαροί είναι οι μόνοι που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην οκτάδα και μαζί στη φάση των «16», με τα άλλα έξι εισιτήρια να σφραγίζουν την επόμενη εβδομάδα.

 

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα