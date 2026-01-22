Γιουβέντους - Μπενφίκα: Έχασε πέναλτι ο Παυλίδης για τους Αετούς
Ο Βαγγέλης Παυλίδης ανέλαβε να εκτελέσει πέναλτι για την Μπενφίκα αλλά ήταν άτυχος καθώς γλίστρησε και έμεινε το 2-0 υπέρ της Γιουβέντους.
Η Γιουβέντους είχε το προβάδισμα με 2-0 μες στο Τορίνο κόντρα στην Μπενφίκα μέχρι που στο 80' σφυρίχτηκε πέναλτι υπέρ των Αετών. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος δυστυχώς δεν κατάφερε να μειώσει. Ενώ πήρε φόρα για να εκτελέσει, γλίστρησε και η μπάλα κατέληξε άουτ, έτσι το σκορ έμεινε στο 2-0 υπέρ της Βέκια Σινιόρα.
