Μακάμπι Τελ Αβίβ: Επιστρέφει ο Κουίνσι Έισι!

Ο Κουίνσι Έισι (της) λείπει. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ζορίζεται στο ξεκίνημα της EuroLeague (2-5) - στη δεύτερη χειρότερη εκκίνηση της 6ετίας - και ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αναζητεί λύσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Μία από τις λύσεις είναι ο Κουίνσι Έισι, που ήταν και στο περσινό ρόστερ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ ο Κουίνσι είναι πολύ κοντά στο να φορέσει ξανά τη φανέλα της Μακάμπι ως προσθήκη στο υπάρχον δυναμικό.

Maccabi Tel Aviv is getting closer to bringing defensive hulk Quincy Acy.

This is expected to be an addition to the roster https://t.co/Bqc8UqSbY9

— Moses (@MosesB1) November 7, 2020